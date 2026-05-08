Emma Rodríguez clasifica al Nacional de Taekwondo en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez felicitó y reconoció a la destacada atleta sambonense Emma Natalia Rodríguez Flores, quien logró su clasificación al Nacional de Taekwondo tras su exitosa participación en el Macro Regional celebrado en Zacatecas del 20 al 22 de marzo.

Emma Natalia, de 11 años de edad, practica esta disciplina desde los 5 años y actualmente entrena en Monclova, consolidándose como una de las promesas deportivas de San Buenaventura. Gracias a su desempeño en la Olimpiada Estatal y competencias regionales, obtuvo el pase para representar a Coahuila y a su municipio en la justa nacional que se llevará a cabo en Tlaxcala.

La atleta competirá los días 15 y 18 de mayo, con el objetivo de subir nuevamente al podio y continuar poniendo en alto el nombre de San Buenaventura. "Practico taekwondo desde los cinco o seis años. Participé en la Olimpiada Estatal y gané, además el año pasado también clasifiqué a la Olimpiada Nacional donde obtuve un lugar destacado. Ahora voy con mucha ilusión y espero conseguir medallas", expresó Emma Natalia Rodríguez Flores.

Durante el encuentro con el alcalde, la disciplinada deportista solicitó apoyo para transporte y hospedaje rumbo a la competencia nacional, recibiendo respaldo por parte de la administración municipal, cumpliendo el compromiso de impulsar el deporte y apoyar el talento juvenil sambonense.

El alcalde Javier Flores destacó que el esfuerzo, disciplina y constancia de Emma Natalia son ejemplo para la niñez y juventud del municipio, reiterando que en San Buenaventura se seguirá fomentando el deporte como herramienta de formación y superación personal.