En Múzquiz paramédicos atienden a ciudadano tras caída

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En la zona centro de esta ciudad paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención pre hospitalaria a un ciudadano que sufrió una caída de su propia altura.

El incidente ocurrió sobre la calle Morelos, esquina con Santa Rosa, zona centro de la cabecera municipal, situación que generó la movilización inmediata de los cuerpos de auxilio.

El lesionado fue identificado como Antonio N., vecino de la colonia 28 de Noviembre, quien tras el accidente presentó diversas molestias que requirieron atención médica en el lugar.

Los paramédicos actuaron con rapidez para estabilizarlo y verificar su estado de salud. De acuerdo con los primeros reportes, la caída se produjo de manera accidental mientras el ciudadano caminaba por la vía pública.

Testigos solicitaron el apoyo a través de llamadas de emergencia, lo que permitió la pronta llegada de la Cruz Roja dado a que el paciente sangraba profusamente del cráneo.

La atención brindada forma parte del compromiso de los cuerpos de seguridad y de auxilio en Múzquiz, quienes mantienen presencia constante en la zona urbana para responder a situaciones de riesgo y emergencias médicas.

Cabe señalar, la coordinación con la ciudadanía ha sido clave para garantizar respuestas oportunas. Finalmente, se informó que el ciudadano se encuentra bajo observación médica, mientras se descarta cualquier complicación derivada de la caída.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Ante estos hechos, las autoridades policiacas y de emergencia, reiteraron la importancia de mantener precaución al caminar por la vía pública para evitar accidentes similares.