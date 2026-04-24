A través de redes sociales solicitaron ayuda para ubicarlo aparece Víctor Lira con bien tras reportar su desaparición

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través de redes sociales, Lira Aracely lanzó un llamado urgente a la comunidad y, a los internautas para dar con el paradero de su hermano Víctor Lira del Ejido Nogalitos, quien fue visto por última vez la mañana del jueves en el municipio de Sabinas, horas después, el joven fue localizado con bien.

La publicación sobre la no localización del muzquense, rápidamente comenzó a difundirse, generando preocupación y solidaridad entre familiares, amigos y vecinos.

De acuerdo al mensaje compartido, el hombre desapareció alrededor de las 11 de la mañana del jueves mientras trabajaba en el rancho Buenos Aires, ubicado en la ciudad de Sabinas.

La última persona que lo vio asegura que no llevaba puestos sus lentes, lo que dificulta su visión, y que portaba un sombrero, además de pantalón azul de mezclilla.

Estos detalles fueron difundidos con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo en la Región Carbonífera y brindar ayuda a los agobiados familiares.

En su momento, la familia destacó que, el joven es prácticamente incapaz de orientarse sin sus lentes, lo que aumentó la urgencia de localizarlo lo más pronto posible.

En el mensaje, Aracely pidió a quienes transitaran por la carretera Sabinas-La Presa que se mantuvieran atentos y, en caso de tener información, se comunicaran de inmediato con ella.

El llamado se publicó en distintas plataformas digitales, donde usuarios compartieron la publicación para ampliar el alcance y facilitar la búsqueda.

De igual forma, proporcionaron dos números de contacto para recibir cualquier información que ayudará a dar con su paradero: 8646175200 y 8648095275.

La esperanza, que, con la colaboración de la ciudadanía, se lograra ubicarlo sano y salvo lo más pronto posible, situación que por fortuna se dio ante lo cual el jovencito ya se encuentra al lado de su familia.