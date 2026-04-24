Van 43 diligencias realizadas por los 3 órdenes de gobierno intensifican cateos en la R. Carbonífera

REGION CARBONÍFERA, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través de la delegación Carbonífera, dio cumplimiento a dos cateos en esta región, el primero se realizó en la Colonia Obrera de la Villa de Palaú y otro más en la colonia Sarabia del Municipio de Sabinas, a la fecha han efectuado 43 diligencias, informó el delegado, Diego Garduño Guzmán.

Estas acciones responden a diversos reportes de vecinos, tanto al 911 como en la Mesa de Atención Ciudadana, ante lo cual, se busca reforzar la presencia institucional y la participación social, trabajando en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

Acciones de la autoridad

La estrategia de proximidad ha permitido atender de manera más directa las inquietudes de la ciudadanía en materia de seguridad, lo anterior derivado de las acciones de proximidad instruidas por el Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández.

En ambos operativos se contó con la participación de los tres órdenes de gobierno, destacando la intervención de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía del Estado, la Policía Municipal y el Grupo Especial de Reacción (GREC). Asimismo, se sumaron fuerzas federales como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Durante ambas diligencias se aseguraron narcóticos con características propias de la metanfetamina, actualmente bajo análisis de química forense.

Detalles confirmados

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia integral para combatir delitos relacionados con el narcomenudeo y garantizar la tranquilidad de las familias.

Con este resultado, se reafirma el compromiso de mantener un "Coahuila Seguro" mediante el trabajo coordinado entre sociedad y autoridades. La Fiscalía General del Estado reiteró que la participación ciudadana es clave para fortalecer la seguridad en la región.

Los cateos se efectuaron bajo estricto apego al mandamiento judicial con la supervisión del licenciado Garduño Guzmán. Las autoridades reiteraron que trabajando en equipo con la sociedad se mantiene un "Coahuila Seguro".