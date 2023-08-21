Anuncian vacunación antirrábica

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones para el cuidado de la salud pública, este miércoles 23 de agosto se realizará una jornada para vacunación antirrábica gratuita y desparasitación de mascotas en la colonia Cactus.

El Centro de Bienestar Animal “Mi Mascota” invita a dueños de perros y gatos para que acudan al plantel de Educación Preescolar ubicado en la Avenida Palmas No.545 de la citada colonia, al poniente de Ramos Arizpe.

De 10 de la mañana a 1 de la tarde se realizará la inoculación, desparasitación, además de la aplicación de medicamento garrapaticida.

Isis Pérez Soberanes, titular del albergue de mascotas, resaltó que este es uno de los servicios de alta demanda entre la población, por lo que continuarán las jornadas gratuitas a lo largo de la ciudad.

“El único requisito es que los perros y gatos tengan más de tres meses de edad, y que no estén enfermos de nada para poder vacunarlos y desparasitarlos. Es un servicio gratuito con el que buscamos que las mascotas se encuentren en buen estado de salud para que, a la vez, disminuya el riesgo de portación de enfermedades de contagio a la población”; explicó la funcionaria.

De igual manera, Pérez Soberanes reiteró que, aunado a estas jornadas de salud para mascotas, se impulsan las campañas de esterilización para el control de la población animal, además de las fumigaciones contra rickettsia para evitar la propagación de esta enfermedad.