Impulsan Reciclaje en Saltillo con Estación Drive Thru

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones que se implementan a favor del medio ambiente, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, en colaboración con el Gobierno del Estado y las empresas ARCA Continental y Pet Star, inauguraron la Estación de Reciclaje Drive Thru en el Biblioparque Norte, a través de la cual se promueve esta actividad entre la población.

Díaz González agradeció el apoyo de estas empresas para impulsar, con el Gobierno Municipal de Saltillo, acciones encaminadas a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.

"Ya hemos trabajado con diversas empresas en el tema del medio ambiente, agradecemos a ARCA Continental con quien ya hemos emprendido varias acciones al respecto y con quien vamos a seguir colaborando de manera cercana para beneficiar a la población", afirmó el Edil.

Díaz González recordó que de esa sinergia surgió el programa "Ahórrate un Chorro", con la entrega de 10 mil regaderas ahorradoras, además se apoyó a la población con una unidad móvil dispensadora de agua potable y adelantó que ARCA Continental también apoyará en el equipamiento de pozos que se sumarán a la red de distribución de este recurso en la ciudad.

La subsecretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Productiva, Ana Sofía García Camil, destacó este trabajo colaborativo que se hace en Saltillo con la iniciativa privada al cual, dijo, también se suma el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"En Coahuila se trabaja en bloque como un modelo que da resultados, bajo el ejemplo del gobernador Manolo Jiménez Salinas seguiremos impulsando proyectos de innovación", afirmó García Camil en representación de la titular de esa Secretaría, María Bárbara Cepeda Boehringer.

En el evento se dio a conocer que la estación del Biblioparque Norte, es la primera de Reciclado de este tipo que instala ARCA no solo en Saltillo, sino en Coahuila; a la cual se sumará otra en el Biblioparque Sur y la promesa de instalar dos más en sitios por definir.

El director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de ARCA Continental Región Noreste, Jesús Lucatero Díaz, destacó la disposición y el trabajo en colaboración que se hace con la administración municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González.

"Este tipo de materiales sí tienen mucho valor en la conservación del medio ambiente, invitamos a la gente de Saltillo para que venga y deposite aquí esos materiales con lo que se fortalece en esta región la economía circular", declaró Lucatero Díaz.

Se informó que en esta estación de reciclado se reciben botellas PET, recipientes PEAD en los que regularmente se comercializan detergentes, suavizantes de telas y champú; aluminio, así como cartón y papel.

En el evento también estuvo la subsecretaria del Medio Ambiente en Coahuila, Olga Rumayor Rodríguez; el secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Saracho Navarro; la regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Amal Esper Serur; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; el gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de ARCA Continental, Carlos Zazueta Pozos; y el gerente de Ventas en Saltillo, Rafael Gutiérrez López.