Instituto Municipal de Cultura impulsa La Ruta Más Creativa en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El programa municipal "La Ruta Más Creativa", que impulsa el alcalde Javier Díaz González, llegó al oriente de la ciudad donde se dio muestra del talento en arte urbano con artistas saltillenses.

Teniendo como sede la Plaza Mirasierra Spurs, las y los saltillenses tuvieron la oportunidad de observar cómo realizaban grafiti urbano sobre mamparas, además de presenciar números artísticos y musicales.

Las y los niños de la colonia Mirasierra y aledañas realizaron y pintaron grafitis en hojas de máquina acompañados por los artistas locales.

"La Ruta Más Creativa" se lleva a cabo a través del Instituto Municipal de Cultura con el objetivo de brindar espacios donde artistas y creadores locales puedan exhibir sus obras y su creatividad y compartir su talento con la comunidad.

El programa que se lleva a cabo de manera itinerante al interior de las colonias de Saltillo, se realiza bajo la coordinación de Arte Urbano del Instituto, dirigido por Jorge González Valerio "Treka".

"La Ruta Más Creativa" se ha llevado a cabo en puntos como la plaza Nueva Tlaxcala, Paseo Capital, la Alameda Zaragoza, en la FINA 2025 y en el Skate Park Saltillo 2000.

Cabe destacar que la Plaza Mirasierra Spurs fue intervenida este año por el programa "Activa tu Parque" en coordinación con el basquetbolista de los Spurs de San Antonio de la NBA, Harrison Barnes.