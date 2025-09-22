Manta acusa al Tecnológico de Saltillo de no actuar ante abusos y acoso

SALTILLO, COAHUILA.– La comunidad del Tecnológico de Saltillo se vio sorprendida tras la aparición de una manta colocada en un puente peatonal frente al campus, en la que de forma anónima se acusó a la institución de no actuar en los casos de abuso y acoso.

La directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, rechazó la acusación y calificó la colocación de la lona como un "acto cobarde" que busca dañar la imagen de la institución.

Señaló que actualmente se tienen registrados cuatro casos formales, todos en seguimiento, con procesos que van de dos a cuatro meses de duración.

"Lamentamos mucho que se utilicen medios anónimos para desacrediten todo el trabajo de la institución, no solamente en los años que tengo como directora, sino en todos los años del tecnológico es una institución de renombre no solo en lo local sino a nivel nacional" comentó Sánchez.

Por su parte, la presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, Ana Sofía Ortiz Flores, así como la representante del Movimiento Estudiantil Burros Pardos, coincidieron en que no tienen conocimiento de más denuncias ni de estudiantes que se hayan acercado para reportar situaciones similares.

Las directivas estudiantiles llamaron a la comunidad a mantener la confianza en los canales institucionales de denuncia y a evitar difundir acusaciones sin sustento que, aseguraron, solo generan desinformación y afectan el ambiente académico.