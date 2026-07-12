Busca el DIF padrinos para cirugías infantiles

SALTILLO, COAH.- El DIF Saltillo puso en marcha el programa de apadrinamiento Latiendo con Amor, mediante el cual busca que la ciudadanía contribuya a financiar cirugías de corazón e implantes cocleares para niñas y niños de escasos recursos.

El director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, informó que la iniciativa tiene como objetivo incrementar el número de procedimientos médicos que realiza el organismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los menores beneficiados y de sus familias.

"Este programa se denomina Latiendo con Amor. Estamos tratando de darlo a conocer a la ciudadanía. Hemos escuchado comentarios de saltillenses que no conocían este programa mediante el cual se hacen operaciones del corazón a niñas y niños de escasos recursos, así como también de implantes cocleares, lo que representa una dinámica a través de la cual es posible cambiarles la vida", señaló.

El funcionario indicó que el DIF busca ampliar el alcance de estas campañas para involucrar no solo a empresas y organizaciones de la sociedad civil, sino también a la población en general.

"Queremos extender estas campañas más allá de las empresas y de la sociedad civil; que todos conozcan que mediante un granito de arena pueden hacer la diferencia", agregó.

Figueroa Vicuña reconoció el respaldo de empresas que actualmente participan en acciones de recaudación, entre ellas Pollo Feliz y el programa de redondeo en tiendas OXXO, cuyos recursos contribuyen a financiar un mayor número de cirugías.

"A través de las redes sociales del DIF Saltillo es donde las y los ciudadanos pueden pedir más información sobre estos dos programas, que son Latiendo con Amor e Implantes Cocleares. Ahí les daremos a conocer la manera en que pueden sumarse", puntualizó.