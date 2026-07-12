Contactanos
Coahuila

Muere mujer tras choque con patrulla

Un policía municipal fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público tras el accidente ocurrido en la colonia Asturias; otra mujer resultó lesionada.

Por Marco Juarez - 12 julio, 2026 - 07:26 p.m.
Muere mujer tras choque con patrulla
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SALTILLO, COAH.- Una mujer murió y otra resultó lesionada tras un choque entre una patrulla de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y un vehículo particular, ocurrido la tarde de este domingo en la colonia Asturias.

      Luego del accidente, cuerpos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para atender a las personas involucradas y realizar las primeras diligencias.

      El accidente en la colonia Asturias

      De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el elemento César Uriel N, de 28 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que llevará a cabo las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

      La dependencia confirmó el fallecimiento de una mujer a consecuencia del accidente y expresó sus condolencias a familiares y amigos de la víctima. Asimismo, aseguró que actuará con estricto apego a la ley contra quien o quienes resulten responsables.

      Atención a la mujer lesionada

      La otra mujer lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades informaron que, de acuerdo con su evolución clínica y si las condiciones lo permiten, posteriormente podría ser trasladada a una institución médica privada.

      La Comisaría también informó que los gastos derivados del accidente serán cubiertos por la institución y por la compañía aseguradora de la unidad oficial involucrada.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados