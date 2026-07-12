Muere mujer tras choque con patrulla

SALTILLO, COAH.- Una mujer murió y otra resultó lesionada tras un choque entre una patrulla de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y un vehículo particular, ocurrido la tarde de este domingo en la colonia Asturias.

Luego del accidente, cuerpos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para atender a las personas involucradas y realizar las primeras diligencias.

El accidente en la colonia Asturias

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el elemento César Uriel N, de 28 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que llevará a cabo las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

La dependencia confirmó el fallecimiento de una mujer a consecuencia del accidente y expresó sus condolencias a familiares y amigos de la víctima. Asimismo, aseguró que actuará con estricto apego a la ley contra quien o quienes resulten responsables.

Atención a la mujer lesionada

La otra mujer lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades informaron que, de acuerdo con su evolución clínica y si las condiciones lo permiten, posteriormente podría ser trasladada a una institución médica privada.

La Comisaría también informó que los gastos derivados del accidente serán cubiertos por la institución y por la compañía aseguradora de la unidad oficial involucrada.