Javier Díaz González presenta agenda cultural para el 449 aniversario de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo concentrará durante las próximas dos semanas la recta final del FUTFEST 2026, la programación del Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026 y las actividades conmemorativas por el 449 aniversario de la ciudad, con una agenda que incluye eventos deportivos, conciertos, exposiciones, teatro, danza, cine y literatura.

El alcalde Javier Díaz González informó que la programación contempla las semifinales y la final del FUTFEST, además de presentaciones musicales y actividades culturales en distintos espacios públicos.

En el Biblioparque Norte se transmitirán las semifinales entre Francia y España, el 14 de julio, e Inglaterra y Argentina, el 15 de julio, mientras que la final se llevará a cabo el 19 de julio. Como parte de la cartelera musical se presentarán Los Invasores de Nuevo León, el 17 de julio; Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, el 18; y Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, el 19 de julio.

El festival también mantendrá promociones en los juegos mecánicos con la Pulsera Mágica los lunes y martes, además de descuentos de dos por uno los miércoles.

Actividades culturales y artísticas en Saltillo

En paralelo, el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 continuará con talleres, conferencias, exposiciones, proyecciones cinematográficas, conciertos y presentaciones escénicas en recintos culturales de la ciudad.

Entre las actividades destacan la Gala Internacional de Ballet 2026; el tributo musical a José José; la presentación de la Orquesta Metropolitana de Saltillo; la Gala de Ópera Carmen, de Georges Bizet; el musical Cats, de Andrew Lloyd Webber, y la conversación entre el escritor Juan Villoro y Jesús Cervantes, titulada Permiso para la magia: fútbol, literatura y mundo.

La programación también incluye el K Pop Fest, la activación de arte urbano La Ruta Más Creativa, Saltillo Electrónico, el concierto de campanas El canto de las torres y el videomapping Saltillo 449 en la Catedral de Santiago Apóstol.

Festejos del 449 aniversario de Saltillo

Como parte del 449 aniversario de la ciudad, el 24 de julio se realizará la Sesión Solemne de Cabildo y un festejo popular en el Parque Mirador con presentaciones musicales. El 25 de julio se llevarán a cabo la ofrenda floral en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, la Guardia de Honor, la entrega de la Presea Saltillo y el concierto de clausura del FINA 2026, a cargo de la cantante Filippa Giordano con su Incanto Tour 2026.

"Queremos que las familias saltillenses disfruten de todos estos eventos que hemos preparado para celebrar juntos a nuestra ciudad. Tenemos una gran cartelera para todos los gustos y todas las edades, con actividades que fortalecen la convivencia y nos permiten seguir disfrutando de Saltillo", afirmó Javier Díaz González.