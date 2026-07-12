Inspeccionan bares; clausuran Excalibur

SALTILLO, COAHUILA.- Un operativo del Gobierno Municipal de Saltillo en bares y cantinas de la Zona Centro derivó en la clausura del bar Excalibur y la notificación de otros siete establecimientos por diversas irregularidades administrativas.

El dispositivo fue encabezado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, y el director del Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, con la participación de personal de Protección Civil, Alcoholes, Desarrollo Urbano, Policía Preventiva, Grupo de Reacción Sureste y binomios caninos.

Durante la revisión fueron inspeccionados ocho establecimientos: La Pre, Billar Eight Ball, Albaricci, Excalibur, Local, Lux, El Rincón del Bombón y La Movida.

El bar Excalibur recibió tres sanciones: suspensión de actividades por parte de Protección Civil por carecer de dictamen, póliza de responsabilidad civil y contar con extintores vencidos; clausura por parte de Desarrollo Urbano por no contar con uso de suelo ni licencia de funcionamiento; y una notificación de Justicia Cívica por exceso de ruido.

Asimismo, los establecimientos La Pre, Billar Eight Ball, Albaricci, Local, Lux, El Rincón del Bombón y La Movida fueron notificados por irregularidades relacionadas con Protección Civil, licencias de funcionamiento, uso de suelo y niveles de ruido, las cuales deberán corregir.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que los operativos continuarán de manera permanente con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad y reforzar las condiciones de seguridad en este tipo de establecimientos.

"Estos operativos continuarán de forma permanente para prevenir riesgos, garantizar que estén libres de drogas, fortalecer el orden y brindar mayor tranquilidad a las y los saltillenses que acuden a estos espacios de convivencia", señaló.