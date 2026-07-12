Vuelca en DeAcero y queda lesionado

Un hombre de 33 años resultó lesionado luego de volcar la camioneta que conducía sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los carriles de sur a norte, a la altura de la curva en DeAcero.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, el accidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 horas de este sábado.

Al arribar al sitio, los cuerpos de auxilio localizaron una camioneta Ford F-150 volcada. El conductor, identificado como Marco Antonio Gómez, con domicilio en la colonia Del Valle, se encontraba fuera del vehículo.

Según el informe preliminar de las autoridades, el hombre presentaba aparente estado de ebriedad.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente determinaron su traslado al Hospital Ixtlero para recibir atención médica.

Acciones de la autoridad

Las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para atender la emergencia y dar inicio a las investigaciones que permitan establecer las causas del accidente.