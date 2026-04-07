Falla en subestación de CFE provoca apagón en Cuatro Ciénegas

COAHUILA.- La mañana de este martes se registró un apagón que afectó a diversos sectores de Cuatro Ciénegas y el municipio de Ocampo por casi dos horas, luego de que alrededor de las 9:30 horas ciudadanos reportaran la interrupción del servicio eléctrico.

A través de redes sociales, habitantes señalaron que la falta de energía se presentó de manera repentina en colonias y zonas del primer cuadro, lo que generó incertidumbre entre la población. Lo cual se debió a una falla en la subestación de la CFE.

El corte de electricidad también provocó afectaciones en comercios y actividades cotidianas, ya que negocios tuvieron que suspender operaciones de manera momentánea ante la falta de suministro.

Por esas horas se generó incertidumbre entre la población, quienes esperaban algún comunicado por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que la instancia no emitió las causas del apagón ni ha precisado el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para atender la problemática y que no volviera a ocurrir, sobre todo en temporada vacacional de Semana Santa, y a las complicaciones que representa la falta de energía en hogares y establecimientos.