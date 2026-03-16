Contactanos
Coahuila

Javier Flores Rodríguez apoya apertura de negocio en San Buenaventura

Con la apertura de este nuevo establecimiento, se generan oportunidades de empleo y se mejora la oferta de servicios en San Buenaventura.

Por Staff / La Voz - 16 marzo, 2026 - 08:07 a.m.
Javier Flores Rodríguez apoya apertura de negocio en San Buenaventura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que cada día más familias de San Buenaventura apuestan por el emprendimiento, invirtiendo en negocios que fortalecen la economía local y brindan servicios útiles a la comunidad.

      Este fin de semana el edil acompañó la apertura de un nuevo negocio local que ofrecerá agua purificada y hielo para el consumo de las familias sambonenses.

      Este proyecto nació como una iniciativa familiar, analizada y planeada con el objetivo de ofrecer un servicio necesario para la población.

      Durante la visita, el alcalde reconoció el esfuerzo de quienes deciden invertir y generar oportunidades en el municipio.

      "Gracias a los emprendedores que confían en San Buenaventura para invertir y seguir fortaleciendo nuestra economía local", expresó Javier Flores Rodríguez.

       

      La apertura de este tipo de negocios representa una oportunidad de crecimiento para el comercio local, además de contribuir a mejorar los servicios disponibles para la población.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados