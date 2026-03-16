Javier Flores Rodríguez apoya apertura de negocio en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que cada día más familias de San Buenaventura apuestan por el emprendimiento, invirtiendo en negocios que fortalecen la economía local y brindan servicios útiles a la comunidad.

Este fin de semana el edil acompañó la apertura de un nuevo negocio local que ofrecerá agua purificada y hielo para el consumo de las familias sambonenses.

Este proyecto nació como una iniciativa familiar, analizada y planeada con el objetivo de ofrecer un servicio necesario para la población.

Durante la visita, el alcalde reconoció el esfuerzo de quienes deciden invertir y generar oportunidades en el municipio.

"Gracias a los emprendedores que confían en San Buenaventura para invertir y seguir fortaleciendo nuestra economía local", expresó Javier Flores Rodríguez.

La apertura de este tipo de negocios representa una oportunidad de crecimiento para el comercio local, además de contribuir a mejorar los servicios disponibles para la población.