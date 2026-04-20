Vecinos toman las calles ante el abandono: reparan baches por su cuenta en Allende

Allende, Coah.— En un hecho inusual, ciudadanos del municipio decidieron intervenir directamente para tapar baches en distintas calles, utilizando sus propios recursos y herramientas, ante lo que consideran una falta de atención por parte de las autoridades.

La acción, organizada de manera espontánea, surge del hartazgo de vecinos que aseguran que, pese al paso de las administraciones, los problemas en la infraestructura vial continúan sin resolverse de manera equitativa, concentrándose únicamente en zonas específicas.

La intervención de los ciudadanos

Además del deterioro en las calles, los habitantes señalaron otras problemáticas como deficiencias en el servicio de agua potable, falta de alumbrado público, escasez de oportunidades laborales y situaciones de inseguridad, lo que ha incrementado el malestar social en el municipio.

Problemas de infraestructura en Allende

Los ciudadanos coincidieron en que este tipo de acciones no debería recaer en la población, sino en las autoridades, a quienes corresponde atender las necesidades básicas y garantizar mejores condiciones de vida para todos los habitantes.