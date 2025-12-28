Realizó "Aquí Vamos Gratis" 1.7 millones de traslados

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de diciembre de 2025.- El alcalde Javier Díaz González informó que el 2025 cerrará con más de un millón 700 mil traslados en las rutas troncales del programa "Aquí Vamos Gratis", lo que representa un ahorro para las y los saltillenses de más de 22 millones de pesos.

"Nuestro objetivo fue que las personas se integraran y aprovecharan este nuevo sistema, fomentando así una movilidad urbana más activa, inclusiva y sustentable. Cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer soluciones eficientes que mejoran el bienestar de las personas", refirió.

Javier Díaz señaló que este programa fue posible gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien junto con el Gobierno Municipal de Saltillo impulsó un modelo único de movilidad gratuita y sustentable.

"Su liderazgo ha permitido consolidar a Saltillo como una de las ciudades más innovadoras del país, con los mejores indicadores de seguridad, competitividad, formalidad laboral y calidad de vida", dijo.

Recordó que desde el 1 de octubre se pusieron en marcha las rutas troncales gratuitas con la incorporación de 35 nuevas unidades de cama baja, con capacidad para 77 personas cada una, equipadas con aire acondicionado, Wi-Fi y rampas de acceso universal, que cubren las rutas Norte–Sur, Sur–Norte, Oriente–Poniente y Poniente–Oriente.

Explicó que para ello se definieron 146 paradas con señalamientos verticales y plantillas de pintura en piso, garantizando accesibilidad, orden y visibilidad en los puntos de ascenso y descenso.

"Se capacitó a 52 operadoras y operadores de las rutas troncales gratuitas en conducción responsable, salud preventiva, normas de tránsito y atención ciudadana, además de recibir formación en primeros auxilios, incluyendo reanimación cardiopulmonar, manejo a la defensiva y uso de extintores, priorizando la seguridad y el bienestar de las y los pasajeros", explicó el Alcalde.

El Presidente Municipal destacó que el programa "Aquí Vamos Gratis" beneficia principalmente a estudiantes, madres y padres de familia, así como a personas adultas mayores, y que los recursos ahorrados pueden destinarse a otras necesidades del hogar o al bienestar educativo y social.

Díaz González mencionó que el proceso de credencialización se realizó en 13 puntos fijos en la ciudad, con el apoyo de una red de 400 brigadistas.

"Aquí Vamos Gratis representa un avance histórico hacia una movilidad más humana, sustentable y equitativa. Conecta a miles de personas, mejora la economía familiar, fortalece la educación y promueve una ciudad más activa y solidaria", destacó.

Asimismo, Javier Díaz señaló que, en apoyo a las y los concesionarios del transporte público, se otorgó un apoyo extraordinario de 12 millones de pesos para la rehabilitación, reparación y dignificación de 300 unidades que brindan el servicio de rutas alimentadoras, las cuales mantienen su tarifa de pago, logrando un equilibrio entre eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad.