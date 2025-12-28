Exmilitar amenaza con pistola a mujer y su familia en San Patricio

SALTILLO, Coahuila.-Una tarde que comenzó como una visita terminó en un episodio de violencia y miedo en el fraccionamiento San Patricio, luego de que un exmilitar presuntamente amenazara con un arma de fuego a una mujer, sus hijos y otras personas que se encontraban dentro de un domicilio, de acuerdo con testimonios de familiares y testigos.

¿Cómo ocurrió la amenaza?

Los hechos ocurrieron cuando la afectada acudió a la vivienda de una conocida para entregar un obsequio. Sin embargo, la situación se tornó tensa a raíz de un reclamo relacionado con una deuda económica.

Fue en ese momento cuando el señalado, identificado como un exintegrante de las fuerzas armadas, sacó un arma de fuego y la apuntó contra los presentes, incluidos menores de edad.

Ante el riesgo inminente, la mujer intentó proteger a su familia colocando su mano sobre el cañón del arma, mientras otras personas forcejearon con el agresor hasta lograr desarmarlo.

Reacción de la comunidad

Transeúntes, vecinos y taxistas que se encontraban cerca acudieron para auxiliar a las víctimas y evitar que la agresión escalara, resguardándolas mientras arribaban las autoridades.

Posteriormente, la mujer denunció que el presunto agresor cuenta con antecedentes de violencia y que ya había sido señalado en ocasiones anteriores ante instancias como el Centro de Empoderamiento de la Mujer. Además, advirtió que el hombre tiene acceso a varias armas de fuego, lo que representa un riesgo constante para su seguridad y la de su familia.