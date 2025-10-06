Gobierno Municipal de Frontera brinda atención integral a adulto mayor en situación de vulnerabilidad

Frontera, Coahuila; a 6 de octubre de 2025.- Siguiendo el espíritu humanista que impulsa la administración de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, el Gobierno Municipal de Frontera, a través del DIF Municipal y Salud Pública, brindó la atención necesaria a don Miguel, un adulto mayor en situación de vulnerabilidad que permanecía en la colonia Morelos.

Personal del DIF había identificado su caso meses atrás y, en diversas ocasiones, se le ofreció apoyo con alimentos, atención médica y gestiones para su resguardo. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal, el ciudadano no consumía los alimentos que se le entregaban y rechazaba el resguardo temporal, lo que dificultaba su atención integral además de ubicar a su familia que vive en la colonia La Sierrita.

En esta ocasión, tras un nuevo acercamiento y con la intervención coordinada de Protección Civil, Seguridad Pública y el Departamento de Salud Municipal, se logró que don Miguel aceptara recibir apoyo, siendo trasladado a las instalaciones del Hospital Amparo Pape, donde se le brindará el cuidado y seguimiento que requiere debido a una enfermedad crónico-degenerativa que dijo padecer. Cabe mencionar que se le brindó baño y ropa limpia por parte del DIF y Salud.

El Gobierno Municipal mantiene comunicación con las autoridades de la institución médica y continúa en el acercamiento con sus familiares, con el objetivo de garantizarle la atención y el acompañamiento necesarios para su mejor calidad de vida.

Estas acciones reflejan el compromiso permanente de la alcaldesa Sari Pérez Cantú y de Frontera con Corazón, de trabajar con sensibilidad y solidaridad hacia quienes más lo necesitan, priorizando siempre la dignidad humana.