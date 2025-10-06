Belinda Garza lidera victoria de Ladies de Estancias en emocionante encuentro de Softbol

Las Ladies de Estancias detonaron la artillería en la segunda y tercera entrada para fraguar un triunfo por pizarra de 19 carreras a 12 sobre el equipo de Krushers, en encuentro de la Liga Municipal de Softbol Femenil que sostuvieron el fin de semana.

La escuadra azul tomó la iniciativa en la parte alta del primer capítulo con una triple producción elaborada por Lidia Quiroz, Arisbé de la Cruz y Alejandra Esquivel, mientras que en el fondo de la segunda tanda, las Ladies respondieron de forma contundente y elaboraron un rally de 9 carreras para darle la vuelta a los cartones.

Las de Estancias volvieron a mostrar su contundencia en el fondo del tercer capítulo, con un ataque de 8 imparables que les dejó una cuota de 7 carreras para ampliar la ventaja, mientras que en el cierre del quinto rollo, remacharon la ventaja con timbres de Lesly Treviño, Marlén Betancourt y Belinda Garza.

Por su parte, el equipo de Krushers descontó con anotaciones de Karime Fuentes y Arisbé de la Cruz en el fondo de la tercera tanda, un rally de 4 en la cuarta, 2 más a cargo de Yessica González y Celia Galaviz en la quinta, y otra en la apertura del sexto rollo para cerrar la cuenta.

En el centro del diamante destacó Belinda Garza con una efectiva labor para apuntarse el acierto frente a Alejandra Esquivel, mientras que en la caja de bateo sobresalió la efectividad de Lesly y Yenifer Treviño, quienes pegaron de 4-3.