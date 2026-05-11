Javier Flores Rodríguez entrega material educativo en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- Como parte del impulso a los valores cívicos y culturales en las instituciones educativas, el alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, encabezó el Lunes Cívico realizado en el Jardín de Niños "Amado Nervo".

Durante el evento, autoridades municipales convivieron con alumnos, docentes y padres de familia, mostrando un fiel compromiso con la educación y la formación de las nuevas generaciones.

En el acto estuvieron presentes la directora del plantel, integrantes del Cabildo, así como funcionarios municipales, entre ellos la regidora de Educación, María Luisa García, y el secretario del Ayuntamiento profesor José Luis Terrazas.

Como parte del apoyo al jardín de niños, el alcalde realizó la entrega de un pintarrón y balones de fútbol, con el objetivo de fortalecer las actividades educativas y deportivas de los estudiantes.

En su mensaje, Javier Flores Rodríguez compartió una emotiva reflexión al recordar que durante su niñez asistió a ese mismo plantel educativo, destacando el valor que tiene la educación en la formación de las personas. "Este jardín tiene un cariño muy especial para mí, porque aquí viví parte de mi infancia. Hoy quiero decirles a los niños que nunca dejen de soñar, porque cualquiera de ustedes puede llegar muy lejos y representar con orgullo a San Buenaventura", expresó.

Asimismo, reiteró que invertir en educación es apostar por el presente y el futuro del municipio, por lo que su administración continuará apoyando a las instituciones educativas con acciones y herramientas que contribuyan al desarrollo integral de la niñez.