Programas de desarrollo rural en Castaños fortalecen la actividad agropecuaria

CASTAÑOS, COAHUILA.- La alcaldesa de Castaños, Yésica Sifuentes Zamora, reafirmó su compromiso con los ejidatarios del municipio, al anunciar la continuidad de diversos apoyos que buscan fortalecer su labor en el campo, a través de subsidios en servicios básicos y esquemas de colaboración para la adquisición de insumos agrícolas. Durante una entrevista, la edil destacó que el gobierno municipal mantiene convenios activos con la mayoría de los ejidos, mediante los cuales se cubre el 50 % del combustible - gasolina o diésel - utilizado en sus labores, así como el pago parcial del recibo de energía eléctrica. "Reitero mi compromiso con cada uno de los ejidos. Sabemos que el trabajo del campo es complicado y que la situación económica no siempre favorece al productor, por eso desde la Presidencia Municipal los estamos respaldando", expresó Sifuentes Zamora.

En este sentido, la mandataria local informó que en sesión reciente de Cabildo se aprobó un nuevo esquema de apoyo para la compra de avena, insumo clave para la alimentación de ganado. El programa contempla que el productor aporte solo el 50 % del costo, mientras que el Estado y el Municipio cubrirán el otro 50 %, con un 25 % cada uno. Además, a través del Departamento de Desarrollo Rural, el municipio mantiene programas vigentes de entrega de sorgo forrajero y pollinaza, enfocados en fortalecer la actividad agropecuaria local y garantizar mejores condiciones para los ejidatarios. La alcaldesa enfatizó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para apuntalar al sector rural, el cual, dijo, "juega un papel fundamental en la economía y sustento de muchas familias castañenses".