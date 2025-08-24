Audiencia de vinculación para 'Beto Caguamas' programada en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Este domingo, un juez de control determinó la legal detención e imputación de José Heriberto "N", conocido en Saltillo como "Beto Caguamas", por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro.

La detención ocurrió la madrugada del pasado viernes en la colonia Benito Juárez, tras una denuncia anónima que alertó sobre la venta de bebidas alcohólicas y sustancias adictivas en la zona, ubicada a espaldas del Parque Ecológico El Chapulín.

En el operativo, realizado sobre la calle Corregidora, las autoridades aseguraron grandes cantidades de cerveza, botellas de alcohol y narcóticos.

Durante la intervención, tres mujeres identificadas como hijas del imputado también fueron detenidas por presuntamente agredir a elementos de la Policía Municipal.

Vecinos del sector expresaron su molestia por la presencia de los uniformados, aunque el domicilio en cuestión ya contaba con antecedentes por actividades ilícitas en al menos seis ocasiones.

En la audiencia inicial, el juez de control escuchó los argumentos de la Fiscalía General del Estado y, tras revisar la carpeta de investigación correspondiente a la causa 1538/2025, ordenó la prisión preventiva de José Heriberto "N", quien permanecerá internado en el Cereso Varonil de Saltillo hasta la audiencia de vinculación, programada para el próximo 28 de agosto en el Centro de Justicia Penal.