Alcalde Javier Díaz González anuncia incremento en el abasto de agua

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que se sigue trabajando en la habilitación de más pozos de agua, con lo cual, en este mismo año, se incrementará el caudal que se distribuye en la red en poco más de 250 litros por segundo.

Díaz González comentó que esto representa un incremento del 10 por ciento de lo que se tiene actualmente en el abasto de agua a la población de todos los sectores de Saltillo.

"Seguimos trabajando de la mano con Aguas de Saltillo y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para poder concretar este proyecto que será de mucho beneficio para la gente de nuestra ciudad", apuntó el Edil.

Díaz González detalló que hasta el momento se han perforado, equipado y conectado a la red los pozos de Lomas de Lourdes, La Herradura y Balcones, con lo cual se cuenta con 100 pozos profundos en funcionamiento distribuidos en seis captaciones principales: Carneros, Loma Alta, Captación Sur, Zapalinamé, San Lorenzo-Terneras y la Zona Urbana.

Agregó que a lo anterior se suma la habilitación del Pozo Paraíso, el cual será inaugurado en los próximos días, que tendrá una capacidad de suministro de 10 litros por segundo para reforzar el abasto en sectores como Los Cerritos, Magisterio, Praderas, Bugambilias y Avícola, además de contribuir al abastecimiento del Parque Ecológico La Aurora.

Además, se trabaja en el Pozo El Carbón, ubicado en las faldas de la sierra de Zapalinamé, con el cual se reforzará el suministro a casi 70 mil saltillenses del oriente y sur de la ciudad.

Asimismo, el Pozo Voel, ubicado sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, incluye dos interconexiones a la red existente y con el que se beneficiará a aproximadamente 12 mil personas.

Aguas de Saltillo dio a conocer que, además de esto, entre otras acciones, se realizan trabajos de mantenimiento como ampliaciones de cámaras de bombeo, nuevo equipamiento y mantenimiento correctivo.

El Alcalde Javier Díaz González exhortó a la población a hacer un uso responsable y eficiente de este recurso con el fin de que pueda ser aprovechado por todas y todos.