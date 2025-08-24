IMSS informa sobre fallecimiento de paciente en Clínica 73 en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- La delegación Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró las circunstancias en torno al fallecimiento de un paciente en la Clínica 73, ocurrido la madrugada del sábado 23 de agosto.

De acuerdo con una tarjeta informativa, el hombre acudió por su cuenta y sin acompañantes al área de admisión, donde se registró a las 4:16 horas.

Dos minutos más tarde, notificó que se dirigiría a los sanitarios, espacio en el que permaneció varios minutos.

Al percatarse de que no regresaba, personal de la unidad acudió al lugar y lo encontró inconsciente. Tras una valoración médica, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El IMSS detalló que se siguió el protocolo correspondiente y se dio aviso inmediato a las autoridades ministeriales, quienes acudieron para realizar las diligencias legales.

Asimismo, la institución expresó su disposición a colaborar con las instancias competentes en la investigación.

La delegación reiteró que el paciente no estaba acompañado al momento de su llegada y que el personal médico y de enfermería fue notificado de su registro en cuanto ingresó a la clínica.