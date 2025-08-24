Ivanna Neira brilla con medalla de oro en Aguascalientes

SALTILLO, COAHUILA.- La saltillense Ivanna Neira Valdés volvió a demostrar su talento en el BMX al subir a lo más alto del podio durante el Campeonato BMX México celebrado en Aguascalientes.

La ciclista de la Línea Verde conquistó la medalla de oro en la categoría 13-14 femenil, superando a dos representantes de Zacatecas que completaron el cuadro de honor.

Con este triunfo, Neira consolida un año sobresaliente en su carrera deportiva, pues recientemente también fue medallista en la Olimpiada Nacional 2025, lo que la perfila como una de las promesas más destacadas de este deporte en Coahuila.

La victoria no solo refuerza su crecimiento como atleta, sino que también la coloca como un referente para las nuevas generaciones que buscan abrirse camino en el ciclismo BMX.

Joven a ciclistas de la región sureste, han seguido su trayectoria y se han motivado para seguir sus pasos, iniciando por los circuitos locales y competencias amistosas, para preparar para las grandes contiendas.