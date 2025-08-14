Apoyo a ejidos de Frontera: Alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú promueve desarrollo

FRONTERA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Frontera llevó a cabo el Consejo Rural Municipal Campesino en la Sala de Cabildo. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reafirmó el compromiso de su administración con el desarrollo de los diferentes ejidos en el municipio.

Entre los temas abordados estuvo la mejora de brechas, acciones para optimizar el uso y manejo del agua, compactación de caminos, así como la entrega de semillas y apoyo a los sembradíos. Los comisariados ejidales de La Cruz, 8 de Enero, Pozuelos de Arriba, Villa Frontera y otros, señalaron la importancia de fortalecer la infraestructura y los recursos para impulsar la productividad en el campo.

Por su parte, la alcaldesa atendió de manera directa cada una de las peticiones, estableciendo acuerdos concretos para dar seguimiento y compromiso de responder a los planteamientos.

"Reafirmó que mi gobierno mantiene un canal de comunicación abierto con todos los ejidos para trabajar de manera coordinada, con el fin de generar soluciones que mejoren las condiciones de vida de las familias del área rural, fortaleciendo el desarrollo económico y social de nuestro municipio", dijo la alcaldesa.

En la reunión estuvo presente Ricardo Rodríguez García, director de Fomento Agropecuario, y Raúl Isaac Cárdenas, director de Servicios Primarios, así como representantes de los ejidos del municipio.