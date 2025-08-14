Jaime Guerra Pérez analiza desafíos en modernización de carretera 57

ARTEAGA, COAHUILA.– El elevado costo de la obra y la ausencia de una vía alterna para el tránsito vehicular, mientras se da una eventual reparación del tramo, podrían ser las principales razones por las que el Gobierno Federal no ha destinado recursos para la rectificación del tramo Los Chorros, en la carretera 57.

Así lo consideró el ex secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, quien recordó que el proyecto implicaría una inversión estimada de mil 500 millones de pesos.

Además, durante el tiempo que duren los trabajos, el tráfico en la zona se vería seriamente afectado, ya que no existe una ruta paralela para desviar el transporte de carga y los automovilistas.

"Es muy costoso y, además, cuando estés arreglando esta carretera, el tiempo que dure arreglarla, ahí te encargo el problema del tráfico. Son las dos cosas: el monto de inversión y la complejidad que hay, porque no hay una ruta alternativa para los vehículos mientras estén arreglando el tramo Los Chorros", señaló.

Este tramo de la carretera 57, que conecta a Coahuila con el centro del país, ha sido por años uno de los más peligrosos debido a su trazo sinuoso y a los accidentes frecuentes, lo que mantiene el reclamo de usuarios y transportistas para que se concrete su modernización.

La solicitud de recursos para la rectificación del tramo Los Chorros se ha hechos desde hace varios años y que hasta la fecha no han llegado.