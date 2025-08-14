Avanza la rehabilitación del Auditorio Municipal Arturo Cantú en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con un avance del 67%, la rehabilitación del Auditorio Municipal Arturo Cantú avanza a paso firme, con el objetivo de ofrecer a la comunidad espacios dignos, seguros y en óptimas condiciones para la realización de actividades culturales, deportivas y comunitarias.

Siguiendo las indicaciones del alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, personal del Departamento de Obras Públicas llevó a cabo la supervisión de la obra, constatando los avances registrados durante las últimas semanas.

En el recorrido se verificaron trabajos clave como la restauración de la duela de madera del foro, la colocación de cancelería en los sanitarios de la planta baja y la aplicación de pintura en el interior del inmueble.

El presidente municipal destacó que estas acciones forman parte de un plan integral para devolverle al auditorio su funcionalidad, mejorar su imagen y garantizar un espacio moderno y cómodo para el disfrute de la población.

En la siguiente etapa se contempla la instalación de piso epóxico en la cancha interior, lo que permitirá mayor durabilidad y una mejor apariencia para la superficie de juego. Cada una de estas mejoras está pensada no solo para renovar la infraestructura, sino también para fortalecer la vida cultural, deportiva y social del municipio.

"Estamos comprometidos con la recuperación y mejora de los espacios públicos de Cuatro Ciénegas, con el propósito de garantizar instalaciones dignas, seguras y en óptimas condiciones que fomenten la práctica deportiva y la sana convivencia de las familias", afirmó el edil.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la mejora de la infraestructura pública y continuará supervisando de cerca el avance de la obra, con la meta de que muy pronto el Auditorio Municipal Arturo Cantú esté listo para recibir nuevamente a la comunidad en eventos de calidad.