Coparmex defiende democracia ante posible reforma electoral

SALTILLO, COAHUILA.- Para la Coparmex la reforma electoral que se perfila en el país puede convertirse en un mecanismo para debilitar al Instituto Nacional Electoral dijo su presidente Juan José Sierra, al que calificó como una institución ciudadana.

"El INE es una conquista de la sociedad civil, no un regalo del poder. Su fortaleza está en su autonomía, su profesionalismo y su vínculo con la ciudadanía", sostuvo Sierra, al recordar que el sistema electoral actual fue resultado de las exigencias de apertura política que surgieron en los años 70 y 80, y que permitieron la alternancia, la representación plural y el equilibrio entre mayorías y minorías.

El dirigente empresarial expresó su preocupación por que el debate de la reforma electoral repita el escenario vivido con los cambios al Poder Judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros, señalando que cualquier modificación que vulnere la autonomía del INE, distorsione la representación proporcional o reduzca la pluralidad política sería un "retroceso democrático".

"No basta con celebrar elecciones para ser un país democrático —afirmó—. Se necesita un sistema que garantice competencia, equidad, representación real de todas las fuerzas políticas y contrapesos del poder".

Coparmex, dijo, mantendrá su postura firme en defensa de la democracia y en contra de cambios que afecten los principios fundamentales del sistema electoral.