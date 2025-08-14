Éxito en la lucha contra el dengue en Arteaga, Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.- Las acciones de prevención y limpieza, el municipio de Arteaga se mantiene libre de casos de dengue, informó el coordinador de Mejora Coahuila en la localidad, Gabriel Orsúa.

Actualmente, en el resto del estado se han registrado 40 casos, pero en la cabecera municipal y comunidades de Arteaga no se ha detectado ninguno.

"Eso habla de que hay atención, de que hay prevención, y vamos a seguirlo fortaleciendo", señaló.

El funcionario indicó que, como parte de la estrategia Mejora Coahuila, se realizan recorridos por todas las colonias para eliminar criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad.

"El mejor combate contra el mosco transmisor del dengue es la limpieza. Evitemos tener en casa llantas, enseres o cacharros donde se acumule agua, porque ahí se desarrollan las larvas", advirtió.

Orsúa reiteró que la participación ciudadana es clave para mantener a Arteaga libre de dengue, por lo que llamó a los vecinos a sumarse a las jornadas de descacharrización y mantener sus hogares libres de objetos que acumulen agua de lluvia.