Inicia entrega de paquetes escolares en Cuatro Ciénegas

Ante el próximo regreso a clases en septiembre, el DIF Municipal y el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas preparan la entrega de 500 paquetes de útiles escolares para estudiantes desde nivel inicial hasta preparatoria, como parte de un esfuerzo local por apoyar a las familias del municipio.

Yoana Garza, secretaria técnica del Ayuntamiento, explicó que ya se trabaja en la identificación de planteles y estudiantes con mayores necesidades, tanto en la cabecera municipal como en la zona rural. El objetivo, dijo, es que los apoyos lleguen a quienes realmente los requieren.

"También estamos trabajando con Pronnif, la Dirección de Juventud y Desarrollo Social. Dependiendo del nivel escolar, es como estarán armados los paquetes. Esto ayudará a los padres de familia a ahorrarse el gasto de las listas escolares que les emitieron en las escuelas", detalló Garza.

Los paquetes serán complementarios a los útiles que entrega el Gobierno del Estado y se enfocarán en cubrir materiales específicos que muchas veces no están contemplados en los programas estatales.

La funcionaria también señaló que se tiene un registro de 54 alumnos en situación de vulnerabilidad, quienes serán atendidos de manera directa a través de Pronnif, como parte de un trabajo interinstitucional para garantizar el acceso a la educación en condiciones más equitativas.

La distribución de los paquetes iniciará antes del arranque del ciclo escolar, con el objetivo de que los estudiantes cuenten con todo lo necesario desde el primer día de clases.