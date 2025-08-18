Implementación del programa Escuela para Padres en Frontera

Tras los recientes hechos violentos ocurridos en diversas colonias del municipio, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, hizo un llamado urgente a los padres de familia para que asuman su responsabilidad en la supervisión de sus hijos, luego de que un menor de 16 años resultara gravemente herido durante una riña callejera la madrugada del domingo.

El adolescente, identificado como Edgar Alejandro "N", fue localizado alrededor de las 03:30 horas del 17 de agosto sobre la calle Concepción Armendáriz, en la colonia Guadalupe Borja, con múltiples lesiones en el rostro, tórax y extremidades. Según los reportes, el menor quedó tendido en el pavimento tras una pelea entre varios jóvenes que se habría salido de control.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades al escuchar el alboroto en plena madrugada. Sin embargo, al llegar elementos de la Policía Municipal, los presuntos involucrados ya se habían dado a la fuga, dejando al adolescente malherido. Fue trasladado de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, en estado semiinconsciente.

Ante este panorama, la alcaldesa externó su preocupación por la creciente participación de menores en hechos delictivos y altercados violentos. Señaló que actualmente se realizan operativos tipo "barrido" en las colonias con mayor incidencia, como Borja, Independencia, Sierrita, Occidental y San Cristóbal, en los que se llegan a detener de 15 a 20 personas por jornada.

"Estamos haciendo operativos todos los días, pero necesitamos que los padres hagan su parte. Si un menor anda en la calle y ellos no saben dónde está, tienen que poner límites. Nosotros podemos resguardarlo y canalizarlo a Pronnif, pero la responsabilidad principal es de los papás", declaró Pérez Cantú.

Como parte de las acciones preventivas, anunció que se implementará el programa "Escuela para Padres" en los planteles educativos del municipio, con el objetivo de fortalecer la comunicación y el involucramiento de las familias en la vida de los adolescentes.

La alcaldesa reiteró que la seguridad pública es una prioridad de su administración, pero subrayó que es necesaria una corresponsabilidad social para atacar de raíz las causas de la violencia juvenil.