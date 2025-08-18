Alcalde de Cuatro Ciénegas envía apoyo a brigadistas tras control de incendio

Un incendio forestal registrado en el Valle de Cuatro Ciénegas logró ser controlado la mañana de este lunes, luego de intensas labores de combate por parte de elementos de Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El siniestro se originó el pasado domingo 17 de agosto alrededor de las 14:00 horas, presuntamente provocado por la caída de un rayo, informó Héctor Cobas, director de Protección Civil del municipio.

"Desde que se reportó el incendio, activamos a nuestros elementos junto con brigadas de Conafor y personal de la Secretaría del Medio Ambiente. Para la tarde del mismo domingo, el fuego ya había sido contenido en gran parte, aunque se mantenían puntos calientes dentro del perímetro", detalló Cobas.

Sin embargo, durante la madrugada del lunes, fuertes ráfagas de viento reavivaron las llamas, lo que obligó a reactivar los esfuerzos de contención a partir de las 5:00 de la mañana. Fue hasta las 8:00 horas cuando se logró controlar completamente el incendio.

El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, giró instrucciones para enviar víveres y bebidas hidratantes a los brigadistas, quienes permanecieron en el lugar hasta asegurar que no existieran riesgos de reignición.

No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales significativos, aunque se realizará una evaluación para conocer el impacto ambiental en la zona afectada. Autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las indicaciones y evitar acercarse a la zona mientras se realizan los trabajos de enfriamiento y vigilancia.