Impacto de aranceles y rendimiento laboral en Cuatro Ciénegas

Tres empresas que estaban interesadas en instalarse en Cuatro Ciénegas desistieron de hacerlo debido a dos factores principales: el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos y el bajo rendimiento laboral de los trabajadores locales, informó el alcalde Víctor Leija Vega.

En entrevista, el edil señaló que aunque ya se habían tenido acuerdos preliminares con las compañías, estas optaron por no concretar su llegada al municipio tras experiencias negativas con la mano de obra cieneguense.

"Las que ya teníamos apalabradas que pensaban instalarse, definitivamente dijeron que no le entraban porque las personas no les supieron responder a la oportunidad laboral", comentó Leija Vega.

El alcalde reconoció que esta situación ha puesto en pausa momentáneamente los planes de crecimiento económico, pero aseguró que se están evaluando nuevas alternativas con otras empresas interesadas en manufacturar productos en la región.

Leija Vega detalló que, en su intento por atraer inversión, su administración destinó recursos para apoyar la movilidad de trabajadores a Saltillo, con la intención de demostrar la capacidad laboral del municipio. Durante cinco meses, el Ayuntamiento invirtió cerca de medio millón de pesos, en contraste con la administración anterior, que —según el edil— no destinó recursos al respecto.

"Nosotros hicimos gastos para llevar mano de obra y ayudar a Saltillo, con la intención que luego dichas empresas pudieran elegir al municipio para instalarse. Sin embargo, las personas nos quedaron mal y eso derivó en la decisión de dichas empresas", explicó.

Aunque reconoció que no hay proyectos empresariales tan avanzados como los que ya se habían pactado, el presidente municipal afirmó que existen nuevas oportunidades en análisis. No obstante, admitió que la situación no es exclusiva de Cuatro Ciénegas, sino que se replica en otros municipios de la región centro y en diversas partes del país.

Ante este panorama, el Ayuntamiento planea implementar programas de empleo temporal para mitigar los efectos de la falta de inversión y mantener activa la economía local.