Niñez fronterense se acerca a héroes cotidianos en Campamento de Verano Seguridad Pública 2025

La alcaldesa Sari Pérez Cantú, acompañada por la Subsecretaria de Proximidad Social y Prevención, Lic. Gabriela Franyuti García, inauguró el Campamento de Verano de Seguridad Pública 2025, una iniciativa que acerca a la niñez fronterense al trabajo de quienes diariamente cuidan de la seguridad y tranquilidad de las familias.

Con la participación de 80 menores, el campamento se está llevando a cabo del 18 al 22 de agosto en el Gimnasio Municipal Rodolfo Luna Torres, con un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, ofreciendo talleres prácticos impartidos por policías, bomberos, brigadistas de Protección Civil y personal de Transporte y Vialidad. Las actividades incluyen temas de seguridad, primeros auxilios, cultura vial, señalética y acciones preventivas en caso de emergencias.

La alcaldesa destacó que este tipo de programas son parte de la estrategia de prevención para educar en la responsabilidad cívica desde la infancia, permitiendo que las niñas y los niños aprendan a cuidarse y a cuidar a los demás. "Los pequeños tendrán la oportunidad de convivir con nuestros héroes cotidianos: policías, bomberos y brigadistas que todos los días trabajan por Frontera", señaló.

Pérez Cantú reiteró que su compromiso es seguir trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer las áreas de seguridad, protección civil y vialidad, convencidos de que cuidar a quienes nos cuidan, es la mejor forma de garantizar tranquilidad a las familias. Al mismo tiempo, agradeció la confianza de madres y padres de familia por sumar esfuerzos en favor de la niñez fronterense.

Con este campamento, Frontera reafirma su compromiso con la formación de ciudadanos responsables y conscientes, sembrando valores de prevención y trabajo en equipo. La Presidencia Municipal invita a las niñas y niños a aprovechar esta semana de aprendizaje y convivencia, que sin duda será una experiencia inolvidable y los hará sentirse más orgullosos de su ciudad y comprometidos con su comunidad.