Entrega de semillas y equipamiento agrícola en Lamadrid, Sacramento y Nadadores, Coahuila

LAMADRID, COAHUILA.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Mejora, puso en marcha los Programas de Equipamiento Agrícola 2025, con el objetivo de fortalecer la producción del campo y apoyar a las familias de las zonas rurales del centro y desierto de la entidad.

En una gira de trabajo, el Subsecretario de la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, encabezó la entrega que el Secretario de Desarrollo Rural Jesús María Montemayor destinó en semilla de avena y equipamiento agrícola para los municipios de Lamadrid, Sacramento y Nadadores, acompañados por las alcaldesas Andrea Ovalle Reyna de Sacramento, Magdalena Ortiz Pizarro de Lamadrid y Alejandra Huerta Alemán de Nadadores.

Las autoridades municipales expusieron a los productores que ante el compromiso de trabajar de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas se permite llegar a cada comunidad para que se vean beneficiados puedan acceder a programas con Barbecho, Semillas Otoño-Invierno, Entrega de Fertilizantes y Huertos Familiares, todos operados por la Secretaría de Desarrollo Rural.

El titular de la dependencia estatal, Jesús María Montemayor Garza, destacó que el Programa agrícola genera confianza y mayores oportunidades de desarrollo para la población rural. "Los programas impulsados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas representan un apoyo directo para las familias del campo y contribuyen a mejorar la calidad de vida en cada municipio", afirmó.

Asimismo, el Subsecretario de Agricultura y Comercialización, Arnoldo Gerardo Martínez, resaltó el equipo que se tiene con Mejora Coahuila a través de los delegados municipales como César Uriel Sanmiguel encargado del desierto, Patricia en Lamadrid y Julio Benítez en Nadadores, con su asesoría en vigencia de programas de puede aprovechar la semilla y los productos de cada temporada para obtener mejores rendimientos y mayor competitividad en el sector agrícola.

Con este esfuerzo coordinado entre estado, equipo Mejora y municipios, el Gobierno de Coahuila sigue adelante en el crecimiento del sector rural y el bienestar de las familias del campo.