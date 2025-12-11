Apoyo del DIF Municipal a familias vulnerables en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.- Con la sensibilidad que los caracteriza, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega y la titular del DIF Municipal, Leticia Medina, realizaron la entrega de una máquina para la elaboración de pan que permitirá facilitar la producción y contribuir al proceso de recuperación del señor Francisco "Don Pancho", quien junto a su esposa, la señora María Lira, agradeció el apoyo recibido.

Durante la entrega, el presidente municipal destacó que acciones como ésta fortalecen la economía familiar y permiten que las personas en situación vulnerable puedan continuar desarrollando sus actividades productivas con mejores condiciones, seguridad y dignidad.

Leija Vega señaló que es fundamental que la administración municipal no solo acerque los apoyos, sino que esté presente en el día a día de la ciudadanía, escuchando sus necesidades reales y acompañándolos en los momentos más difíciles.

"Estos apoyos representan más que equipamiento: son una oportunidad para que las familias puedan reconstruir su estabilidad, mantener su sustento y seguir adelante pese a las adversidades, nuestro compromiso es estar del lado de la gente, cerca de ellos, tendiendo la mano cuando más lo necesitan", destacó el edil.

Asimismo, el Alcalde comentó que desde el Gobierno Municipal continuarán impulsando programas, acciones y apoyos sociales que brinden oportunidades para que más familias puedan salir adelante, especialmente aquellas que enfrentan retos de salud o limitaciones económicas.

De la misma manera, la titular del DIF Municipal Leticia Medina reiteró que el organismo seguirá cercano a las familias que más lo necesitan, trabajando de manera conjunta con el Gobierno Municipal para canalizar apoyos que se traduzcan en bienestar, estabilidad y mejor calidad de vida.

De esta manera, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir promoviendo acciones humanitarias, fomentar el autoempleo y respaldar a los ciudadanos que buscan mejorar su situación a través del trabajo, el esfuerzo y el deseo de salir adelante.