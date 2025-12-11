Civiles armados atacan a policías en Hidalgo; huyen y dejan vehículo y armamento

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales ocurrió la tarde del miércoles en el municipio de Hidalgo, en la zona limítrofe entre Coahuila y Nuevo León, donde los agresores lograron darse a la fuga luego de disparar contra los elementos.

Como resultado, se decomisó una pick-up color blanco junto con un arma larga, cartuchos y equipo táctico. Todo el material quedó bajo resguardo y será entregado a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes, confirmó el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

Las autoridades también analizan si el vehículo asegurado cuenta con reporte de robo, con el fin de establecer a quién pertenece o quiénes lo abordaban durante la agresión, ya que los responsables se internaron entre la maleza y no fue posible detenerlos.

Rodríguez Ríos señaló que continúan los patrullajes coordinados entre corporaciones federales, estatales y municipales para lograr ubicar a los civiles armados que participaron en el ataque.