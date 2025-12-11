Avanza construcción de aula en la Escuela Primaria Leona Vicario

NAVA, COAH. — La directora del Departamento de Educación, Sonia Pérez, informó que avanza la construcción de una nueva aula en la Escuela Primaria Leona Vicario, proyecto gestionado en coordinación con el Estado y el CIFED. La obra atiende una necesidad detectada desde hace años y busca mejorar la distribución académica del plantel ante el aumento de estudiantes.

¿Qué se está construyendo en la Escuela Primaria Leona Vicario?

La funcionaria explicó que la inversión es de 800 mil pesos, recursos considerados esenciales para responder al crecimiento de la matrícula. Antes de la ampliación, la escuela operaba con cinco salones para seis grados, lo que obligaba a unir a varios grupos en un mismo espacio, generando saturación y limitaciones en el aprendizaje.

Detalles sobre el crecimiento de matrícula en la escuela

Pérez detalló que el plantel pasó de 76 a más de 200 alumnos, lo que hacía urgente la ampliación de la infraestructura. Con la nueva aula, cada grado finalmente contará con su propio espacio, permitiendo una organización más adecuada. Destacó que el proyecto avanza gracias al trabajo coordinado con el Estado.