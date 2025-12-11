Yesica Sifuentes lidera jornadas de limpieza en Castaños

Castaños, Coah.- Siguiendo las indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal del Departamento de Servicios Primarios continúa realizando intensas jornadas de limpieza en distintas colonias del municipio, atendiendo espacios públicos, recolectando desechos y mejorando las áreas comunes que diariamente utilizan las familias de Castaños.

La alcaldesa destacó que estas acciones responden al compromiso de su administración de garantizar espacios dignos, saludables y funcionales para la ciudadanía, priorizando la atención a sectores que por años habían permanecido en el rezago.

Sifuentes Zamora destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente para mantener un entorno digno, saludable y funcional para las familias de todos los sectores del municipio.

"La finalidad es que las familias de todos los rincones de Castaños disfruten de espacios más ordenados, seguros y en óptimas condiciones, convencidos que un municipio limpio es un municipio que se cuida y que avanza", señaló la edil.

Asimismo, la Presidenta Municipal informó que los trabajos incluyen barrido manual, retiro de basura y maleza, mantenimiento de plazas, limpieza de banquetas, así como atención a puntos que requieren intervención inmediata para evitar focos de infección o riesgos para la población.

La alcaldesa también reconoció la labor del personal operativo y agradeció el apoyo de los vecinos que se suman voluntariamente a estas actividades, subrayando que el trabajo en equipo es fundamental para mantener un municipio en mejores condiciones.

"Sigamos construyendo juntos un municipio más limpio para todas y todos. Cuando la ciudadanía y el gobierno caminamos de la mano, Castaños avanza", finalizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando por un Castaños más digno, más seguro y con mejores condiciones para todas las familias.