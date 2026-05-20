Frontera: Seguridad Pública apoya a personas vulnerables como Héctor Lumbreras

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Seguridad Pública de Frontera mantiene abiertas sus puertas para apoyar a personas en situación vulnerable, como ocurrió con el caso del señor Héctor Lumbreras Padilla, habitante de la colonia Diana Laura, quien enfrenta severos problemas de salud que le impiden caminar y desempeñar sus actividades laborales de manera normal.

El apoyo se brindó luego de que a través de redes sociales se detectara una solicitud de auxilio, movilizando a elementos de la Policía Escolar, Operativa y de Control de Accidentes para acudir al domicilio y atender las necesidades básicas del ciudadano.

De acuerdo con el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, tras conocer la situación del hombre, los oficiales acudieron directamente para entrevistarse con él y conocer de cerca las dificultades que atraviesa, principalmente por una lesión en una de sus extremidades que le ha impedido continuar trabajando y generar ingresos para solventar sus gastos diarios.

"Cualquier persona que quiera brindar apoyo puede acudir con nosotros y nosotros mismos hacemos llegar la ayuda", comentó el funcionario, al reiterar el llamado a la ciudadanía para solidarizarse con quienes más lo necesitan.

El jefe policiaco explicó que las instalaciones de Seguridad Pública permanecen disponibles para recibir despensas, ropa y artículos de primera necesidad que posteriormente serán entregados a personas vulnerables detectadas en el municipio.

Con estas acciones, la corporación busca fortalecer la proximidad social y mantener contacto directo con la ciudadanía, atendiendo no solo situaciones de seguridad, sino también casos humanitarios que requieren apoyo inmediato.