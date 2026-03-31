Javier Flores apoya a productores agrícolas en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– En Sesión Ordinaria del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, el alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó los trabajos en las instalaciones del DIF, donde se abordaron acciones clave para el fortalecimiento del campo.

Durante la reunión, en la que participaron ejidatarios y representantes del sector agrícola, se presentó el informe de actividades del área de Desarrollo Rural, así como los programas y apoyos impulsados por el Gobierno del Estado y el municipio para la nueva temporada agrícola.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se autorizó la entrega de 18 toneladas de semilla de sorgo forrajero, con el objetivo de apoyar a los productores locales en la recuperación y fortalecimiento de sus actividades.

Asimismo, se dio a conocer información por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural sobre programas de fertilizantes y producción para el bienestar, destacando el seguimiento a las acciones en beneficio del sector rural.

El alcalde manifestó que desde la administración se está trabajando de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno para impulsar el desarrollo del campo y mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas y les hizo un llamado a los productores para aprovechar los programas disponibles y mantener una participación activa en este tipo de espacios de diálogo y organización.