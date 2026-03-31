Víctor Leija lidera jornada de reforestación en Cuatro Ciénegas para un futuro más verde

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del compromiso con el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega encabezó una jornada de reforestación en la plaza de la colonia Magdalenas, fortaleciendo las áreas verdes del municipio.

Durante la actividad, el edil estuvo acompañado por autoridades municipales y vecinos que se sumaron a esta importante iniciativa, orientada a generar acciones concretas que contribuyan al equilibrio ecológico y al bienestar de la ciudadanía.

"El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Con este tipo de acciones no solo mejoramos nuestros espacios públicos, también contribuimos a dejar un mejor futuro para las próximas generaciones", expresó el alcalde Víctor Leija Vega.

La jornada fue posible gracias al impulso del Plan 2040, que realizó la donación de 200 encinos, permitiendo sumar esfuerzos con el Gobierno Municipal para avanzar hacia un entorno más saludable y sostenible.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca mejorar la imagen urbana, fortalecer el ecosistema local y elevar la calidad de vida de las y los habitantes.

Asimismo, el Presidente Municipal subrayó que se continúa avanzando en el cumplimiento de la meta de plantar 4,000 árboles, destacando el compromiso de su administración con el medio ambiente.

"El trabajo en equipo entre sociedad y gobierno es fundamental para lograr un municipio más verde, limpio y ordenado. Vamos a seguir impulsando iniciativas que generen un impacto positivo en nuestro entorno", finalizó.

Las autoridades municipales reconocieron la participación de todas las personas e instituciones involucradas, destacando la importancia de mantener la colaboración para seguir construyendo espacios públicos más sostenibles para todas y todos.