Cuatro Ciénegas revive el deporte: Pedro Gutiérrez anuncia actividades para todos

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La Dirección de Deportes de Cuatro Ciénegas dio a conocer una serie de programas y eventos con el objetivo de incentivar la práctica de distintas disciplinas entre la población, muchas de estas habían quedado en el olvido.

El director de Deportes, Pedro Gutiérrez, informó que ya se cuenta con una agenda deportiva que busca atraer a más participantes y fortalecer el interés de los cieneguenses por el deporte.

Entre las actividades programadas para este fin de semana destaca un intercambio deportivo con municipios vecinos como Ocampo y Sierra Mojada, en las disciplinas de softbol femenil y varonil. Cada municipio enviará a sus representativos con la intención de retomar la sinergia deportiva que caracterizaba a la región Centro-Desierto hace más de dos décadas.

Asimismo, para el mes de mayo se tiene previsto la realización del "Basket Camping", un campamento dirigido a jóvenes promesas del basquetbol provenientes de distintos puntos del estado. Este proyecto busca reactivar el interés por este deporte en el Pueblo Mágico, donde recientemente se ha conformado un equipo juvenil que ya ha participado en diversas competencias.

Las autoridades deportivas destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer el tejido social y promover estilos de vida saludables en la comunidad.