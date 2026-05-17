Gran éxito en la edición del Industriales Grill Fest

Saltillo, Coahuila.- A pesar de las condiciones climatológicas que amenazaban con opacar la jornada, la edición 2026 del Industriales Grill Fest se llevó a cabo con gran éxito, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos y de convivencia más esperados de la región.

Más de 600 asistentes disfrutaron de una tarde llena de sabor, música y ambiente familiar, en donde 36 equipos participantes demostraron su talento culinario con una gran variedad de platillos preparados al grill, sorprendiendo a los presentes con recetas, técnicas y sazones únicas.

El evento gastronómico reunió a 36 equipos que mostraron su talento culinario en Saltillo.

El aroma de la carne asada, las parrillas encendidas y la convivencia entre familias, empresarios y amantes de la cocina fueron parte del ambiente que predominó durante toda la jornada, en la que ni el clima logró disminuir el entusiasmo de los asistentes.

Los equipos participantes pusieron a prueba su creatividad y pasión por la cocina, ofreciendo desde cortes tradicionales hasta propuestas innovadoras que conquistaron el paladar de quienes acudieron al evento.

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A pesar del clima, el entusiasmo de los asistentes no disminuyó durante el Grill Fest 2026.

Además de promover la convivencia y fortalecer los lazos entre el sector industrial y la comunidad, el Grill Fest también se convirtió en un escaparate para impulsar el talento gastronómico local y fomentar eventos que unen a las familias en un ambiente de sana diversión.

El Industriales Grill Fest se consolida como un importante evento de convivencia en la región.

Con una importante respuesta por parte del público y un ambiente lleno de energía, el Industriales Grill Fest 2026 cerró su edición dejando un gran sabor de boca entre los asistentes y altas expectativas para el próximo año.