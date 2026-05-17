Habrá más de 400 actividades culturales, artísticas, recreativas y turísticas en Saltillo, Coah. durante junio y julio, como parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 y del FUTFEST.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que el Festival Internacional de las Artes FINA 2026 incluirá 280 actividades en 74 sedes de Saltillo, dirigidas a públicos de todas las edades. Se sumarán actividades del FUTFEST, orientadas a la convivencia familiar durante el torneo internacional de fútbol en la región norte del país.

Detalles del programa cultural

El programa cultural abarcará música, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales, artes plásticas y arte urbano, en diversos espacios como teatros, auditorios, museos, plazas públicas, parques, centros comunitarios, ejidos y espacios públicos del municipio.

Entre las actividades destacadas se encuentran la inauguración con una callejoneada musical, el concierto de la Orquesta de Beto Díaz, Radio Revuelta en su 20 aniversario, el espectáculo 'México Lindo: Al Son de Mariachi', Ismael Cituk JR. con su tributo a José José, Saltillo Electrónico, la Matlachinada 'Pasos de Fe, Raíces de Identidad', el videomapping 'Saltillo 449', la Gala Internacional de Ballet 2026 y el concierto de clausura de Filippa Giordano con su 'Incanto Tour 2026'.

Impacto en la comunidad

Estas actividades se llevarán a cabo en espacios emblemáticos de Saltillo, fortaleciendo la oferta cultural, turística y de convivencia para habitantes y visitantes. Se espera la asistencia de habitantes y visitantes nacionales y extranjeros durante esta temporada. La cartelera completa del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 está disponible en las plataformas digitales del Instituto Municipal de Cultura. Próximamente se darán a conocer más detalles sobre las actividades y programación del FUTFEST.