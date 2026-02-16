Víctor Manuel Leija entrega máquina para soldar en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de respaldar el trabajo y el esfuerzo de nuestra gente, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó la entrega de una máquina para soldar a Luis Ramón Galván Villegas, herramienta que fortalecerá su actividad productiva y le permitirá continuar desarrollando su oficio con mayores oportunidades de crecimiento.

La máquina fue adquirida gracias a la donación de una parte del sueldo del alcalde, destinando este recurso a acciones que generan un impacto directo en la economía de las familias y contribuyen a que más personas cuenten con las herramientas necesarias para salir adelante por su propio esfuerzo.

El Alcalde destacó la importancia de impulsar el autoempleo y apoyar a quienes, día con día, trabajan para mejorar sus condiciones de vida, reafirmando que este tipo de acciones reflejan una administración cercana, solidaria y sensible a las necesidades reales de la ciudadanía.

Estas acciones forman parte de una visión de gobierno humanista, donde los recursos se transforman en apoyo directo para quienes más lo necesitan, fomentando el autoempleo, la productividad y el desarrollo económico desde lo local.

"Creemos firmemente que apoyar el trabajo honesto es apoyar el futuro de nuestras familias. Cuando una persona cuenta con las herramientas necesarias para ejercer su oficio, no solo mejora su calidad de vida, sino que también fortalece la economía de toda la comunidad", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reiteró que la donación de parte de su salario es un compromiso personal con la ciudadanía, como una forma de retribuir la confianza depositada y demostrar que el servicio público debe ejercerse con sensibilidad, responsabilidad y cercanía con la gente.

Acciones como esta representan un impulso importante para el crecimiento económico local, fortalecen el trabajo comunitario y abren nuevas oportunidades para el bienestar de las familias.