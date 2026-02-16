INE permite renovar credencial electoral en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que aún existe oportunidad para renovar la credencial para votar en casos de extravío o deterioro del documento, siempre y cuando la persona ya se encuentre inscrita en el padrón electoral.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Miguel Castillo Morales, explicó que este trámite aplica únicamente como reposición de la mica sin cambios en los datos personales registrados. Precisó que no se permite modificar información como nombre o domicilio; sin embargo, sí es posible actualizar la fotografía del titular.

De acuerdo con el funcionario, la fecha límite para solicitar esta renovación vence el próximo 2 de marzo. Posterior a ese día, ya no se podrán realizar reposiciones con nueva fotografía.

A partir del 3 de marzo y hasta el 2 de mayo, únicamente estará disponible el procedimiento de reimpresión, el cual consiste en expedir una nueva credencial con exactamente los mismos datos y la misma imagen que ya obran en el sistema.

Castillo Morales subrayó la importancia de que la ciudadanía revise con anticipación el estado de su identificación oficial, a fin de evitar contratiempos durante la jornada electoral del 7 de junio.

Voto en prisión preventiva

En otro tema, el representante del INE anunció que para estos comicios se implementará el voto en prisión preventiva. Este mecanismo se aplicará en los siete centros penitenciarios estatales y en el penal federal ubicado en Ramos Arizpe.

Se estima que alrededor de dos mil personas privadas de la libertad bajo esta condición podrían participar en el proceso electoral. Para ello, el INE instalará módulos itinerantes en los centros de reclusión con el objetivo de verificar quiénes cumplen con los requisitos para votar, es decir, que estén inscritos en el padrón electoral o hayan solicitado previamente su registro.

Con estas acciones, el organismo electoral busca garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales tanto de la ciudadanía en general como de los sectores en situación particular, reforzando así la inclusión y la legalidad en el proceso electoral.