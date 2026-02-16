Convenio entre INE y Canirac para impulsar participación ciudadana en elecciones

SALTILLO, COAH.- Con la mira puesta en incentivar la participación ciudadana en la próxima jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) concretaron un convenio de colaboración para fomentar el voto entre la población.

El acuerdo fue formalizado por el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Miguel Castillo Morales, y el presidente de Canirac, Isidoro García Reyes, quienes destacaron la relevancia de que el sector empresarial se involucre activamente en la promoción del sufragio de cara a la elección del 7 de junio.

Acciones de la autoridad

Como parte de las acciones pactadas, los establecimientos afiliados otorgarán facilidades a su personal para que pueda acudir a las urnas sin afectar su jornada laboral. Según estimaciones del dirigente restaurantero, alrededor de 15 mil trabajadores contarán con el respaldo de sus centros de trabajo para ejercer su derecho al voto.

Detalles confirmados

La estrategia también contempla incentivos dirigidos a los clientes. Los restaurantes participantes ofrecerán descuentos que irán del 10 al 20 por ciento a quienes acrediten haber votado, además de promociones especiales como bebidas, entradas o postres de cortesía.

Actualmente, Canirac integra a cerca de 300 restaurantes en la entidad, de los cuales aproximadamente el 70 por ciento se sumará a esta campaña, cuyo objetivo es contribuir a elevar el nivel de participación ciudadana durante la jornada electoral.

García Reyes subrayó que esta iniciativa refleja el compromiso social del sector restaurantero y su interés en fortalecer la vida democrática del país.

Exhorto a empresarios

En tanto, el representante del INE exhortó a los empresarios a facilitar el acceso a los Capacitadores Asistentes Electorales, especialmente en aquellos casos en que trabajadores del ramo hayan sido designados como funcionarios de casilla, a fin de apoyar el cumplimiento de esta responsabilidad cívica.